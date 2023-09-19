دبلوماسي أرمني يدعو الولايات المتحدة إلى التدخل في أزمة قره باغ

دعا السفير الأرمني إدمون ماروكيان الولايات المتحدة إلى التدخل على خط الأزمة الأرمنية الأذربيجانية عقب التصعيد الحاد للوضع في إقليم قره باغ الجبلي بين البلدين.

جاء ذلك فيما كتبه ماروكيان على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "لقد حان الآن دور الولايات المتحدة لتقرر الإجراءات التي سيتم استخدامها لوقف العدوان والهجوم العسكري على المحاصرين والجوعى". كما وجه السفير نداء مماثلا إلى المجتمع الدولي ككل.

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واتهم ماروكيان الجانب الأذربيجاني بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي، ونشر مقطع فيديو يظهر آثار ما زعم أنه القصف الذي وقع اليوم.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، بأن باكو بدأت ما أسمته "إجراءات لمكافحة الإرهاب" ذات طابع محلي في قره باغ من أجل "استعادة النظام الدستوري"، بعد أن تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية وإدارة مركز الرصد. وقال الجانب الأذربيجاني إن أهداف القوات المسلحة الأذربيجانية القوات المسلحة الأرمينية في قره باغ، ولهذا الغرض يتم استخدام أسلحة عالية الدقة.

بدورها وصفت يريفان ما يحدث بأنه تصرفات عدوانية من قبل باكو، وذكرت أنه لا توجد أي وحدات أرمنية في قره باغ. وعلى خلفية الوضع في الإقليم، يعقد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اجتماعا لمجلس الأمن الأرميني اليوم الثلاثاء.

وكانت الأعمال العدائية قد استؤنفت في قره باغ نهاية سبتمبر 2020، كحلقة من صراع طويل الأمد، وفي ليلة 10 نوفمبر، اتفقت أذربيجان وأرمينيا، عبر وساطة موسكو، على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في المواقع المحتلة، وتبادل الأسرى وجثث القتلى. إضافة إلى ذلك، عبرت باكو إلى منطقتي كيلبجار ولاتشين، وجزء من منطقة أغدام، التي كانت في السابق تحت سيطرة جمهورية قره باغ غير المعترف بها ولم يحتلها الجيش الأذربيجاني أثناء العمليات العسكرية. وتتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة بما في ذلك في ممر لاتشين.

خلال العام الماضي بدأت يريفان وباكو، من خلال وساطة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سلسة مباحثات بشأن مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وأعرب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، نهاية مايو من العام الجاري، عن استعداد بلاده الاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، أي على قره باغ.

في سبتمبر، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اعتراف القيادة الأرمنية بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ، وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بدوره إن أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام قبل نهاية العام إذا لم تغير يريفان موقفها.

المصدر: نوفوستي