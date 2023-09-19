الكشف عن ماهية "الهدية الثمينة" التي قدمها شويغو لكيم (صورة)

كشف مدير مصنع زلاتوأوست للأسلحة أوليغ تروبين، عن ماهية الهدية الثمينة التي قدمها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة الأخير لروسيا.

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وقال تروبين إن شويغو أهدى الزعيم الكوري الشمالي سيفا مصنوعا صناعة يدوية من الأخشاب الثمينة والأحجار الكريمة على طراز القرن الثامن عشر.

وقد زار زعيم كوريا الشمالية روسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث ذكرت وكالة التلغراف المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون قدم خلال زيارته إلى إقليم بريموريه هدية لأسطول المحيط الهادئ، كما تلقى هو نفسه هدايا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومن قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي كوبيلاش.

ووفقا لتوربين، فقد أهدى شويغو للزعيم الكوري الشمالي السيف المذكور والذي تم صنعه على مدار 6 أشهر وفقا لطلبية خاصة من وزارة الدفاع الروسية، وأشار إلى أن السيف مرصع بالأحجار الكريمة، ورسومات منمنمة عن الملاحم الروسية لأبطال يمتطون الخيول، تعبيرا عن قوة ونفوذ الدولة الروسية.

المصدر: نوفوستي