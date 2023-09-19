أذربيجان: تركيا تؤيد عمليتنا العسكرية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن وزير دفاع تركيا، يشار غولمر، أبلغ نظيره الأذري، ذاكر حسنوف بدعم أنقرة لباكو في عمليتها العسكرية في قره باغ.

وجاء في بيان الوزارة: "جرت محادثات هاتفية بين وزيري دفاع أذربيجان وتركيا حيث أطلع وزير الدفاع نظيره التركي على إجراءات العملية العسكرية في منطقة قره باغ بأذربيجان".

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وأضاف البيان: "أكد الوزير التركي أن تركيا اليوم كما هو الحال دائما، تدعم أذربيجان".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب لفرض النظام".

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قرة باغ وحل النظام في ستيباناكيرت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية المشتركة، التي انطلقت في أرمينيا أمس الاثنين، وستستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي