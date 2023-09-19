مشاكل تقنية تؤجل دخول الصاروخ فرط الصوتي الأمريكي "الصقر المظلم" إلى الخدمة

أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي دوغلاس بوش، أنه من غير الممكن إدخال الصاروخ فرط الصوتي "الصقر المظلم" إلى الخدمة، قبل نهاية العام بسبب مشاكل تنقية.

وقال بوش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون من الممكن إدخال الصاروخ فرط الصوتي بعيد المدى إلى الخدمة في الجيش الأمريكي قبل نهاية سبتمبر، لكن نخطط لذلك قبل نهاية العام.

وأضاف أنه "خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، لن يكون لدى الجيش الأمريكي الوقت لإدخال الصاروخ إلى الخدمة، ونعتزم تسليمه بحلول نهاية السنة الجارية".

وقال إن ذلك يرجع إلى إلغاء اختبار حاسم للصاروخ، وأضاف: "لن ندخل شيئا للخدمة حتى نثق بأنه إذا طُلب من الجنود استخدامه في القتال سيعمل وسيكون آمنا بالنسبة لهم... الآن نجد مشاكل نزيلها".

المصدر: وكالات