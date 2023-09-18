 
مباشر

باتروشيف يجري مشاورات مع وزير الخارجية الصيني حول الأمن الاستراتيجي

أخبار العالم

باتروشيف يجري مشاورات مع وزير الخارجية الصيني حول الأمن الاستراتيجي
Sputnik VITALY BELOUSOV
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2i9

أعلن مجلس الأمن القومي الروسي أن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف سيجري مشاورات حول الأمن الاستراتيجي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في موسكو يوم الثلاثاء.

وأشار المكتب الصحفي لجهاز مجلس الأمن الروسي، إلى أن الاجتماع سيعقد بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات من الجانبين.

وسيشارك باتروشيف كذلك في مشاورات أمنية ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، حيث سيمثل وانغ يي الجانب الصيني، وسيشارك فيها كذلك سكرتير مجلس الأمن القومي المنغولي جادامبين إنخبايار.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة
وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة

وكان باتروشيف قد أجرى مشاورات حول الأمن مع نظيره المنغولي في إطار ثنائي، حيث تم بحث الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجهود روسيا ومنغوليا المشتركة "لمحاربة تزوير التاريخ".

ويأتي ذلك في سياق زيارة وزير الخارجية الصيني لروسيا، التي التقى في إطارها بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

يذكر أن آخر جولة من المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي جرت في سبتمبر من العام الماضي في بكين، حيث بحث الجانبان تكثيف الاتصالات في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس"، وقضايا أفغانستان والأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"