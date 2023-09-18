الولايات المتحدة تعتقل مواطنا روسيا بتهمة التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات ألقت القبض على المواطن الروسي مكسيم مارتشنكو بتهمة مشاركته في شراء إلكترونيات أمريكية دقيقة مزدوجة الاستخدام في تحايل على العقوبات.

ويزعم ممثلو الادعاء أن أحد المقيمين الروس في هونغ كونغ، إلى جانب اثنين من شركائه المزعومين قاموا، من خلال شركات وهمية، بشراء كميات كبيرة من شاشات OLED الصغيرة للمستهلكين في روسيا، والتي يمكن استخدامها في أجهزة الرؤية الليلية أو المشاهد البصرية.

وجاء في البيان الصحفي: "تم تقديم مارتشنكو في وقت سابق اليوم إلى القاضي الأمريكي أندرو كراوس في وايت بلينز، الذي أمر باحتجازه".

ويواجه مارتشنكو (51 عاما) أيضا اتهامات بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وغسل الأموال وتهريب البضائع من الولايات المتحدة.

ويذكر أن العقوبة القصوى لجميع التهم وفقا للقانون الأمريكي تصل إلى مائة عام سَجناً.

المصدر: RT