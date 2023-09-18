مزارعو بلغاريا يحتجون على المنتجات الزراعية الأوكرانية

احتج المزارعون في جميع أنحاء بلغاريا، اليوم الإثنين، بعد أن رفعت الحكومة الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من أوكرانيا.

وشدد المزارعون على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إغراق السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمزارعين المحليين.

واحتشد المئات على متن جراراتهم الزراعية ولوح الكثير منهم بالأعلام الوطنية وأطلقوا الأبواق وأغلقوا طرقا رئيسية وعطلوا حركة المرور تعبيرا عن غضبهم.

ويأتي الاحتجاج في أعقاب قرار أصدره نواب البرلمان البلغاري الخميس الماضي بالسماح باستئناف الاستيراد من أوكرانيا، قائلين إن الحظر حرم الحكومة من عوائد ضريبية وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي اليوم التالي، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا عدم تجديد الحظر الشامل المفروض على الأغذية الأوكرانية المتجهة إلى خمس دول أعضاء.

ومنذ ذلك الحين، فرضت بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا مقاطعة للمنتجات الأوكرانية من جانب واحد.

المصدر: "أسوشيتد برس"