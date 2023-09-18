"كيودو": اليابان تعتزم بناء 9 مستودعات ذخيرة جديدة بحلول بداية العام المالي الجديد

ذكرت وكالة "كيودو" أن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم بناء 9 مستودعات جديدة للذخيرة مع بداية العام المالي الجديد اعتبارا من الأول من ابريل 2024 لغاية الـ 31 من مارس 2025.

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وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن هذه المستودعات ستخصص لقوات الدفاع الذاتي البرية، حيث سيتم بناؤها في اربع محافظات هي هوكايدو وميازاكي وكاجوشيما وأوكيناوا.

ووفقا للوكالة تتوقع وزارة الدفاع تعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات قتالية طويلة الأمد من خلال زيادة تخزين الذخيرة، ومن ضمنها الصواريخ البعيدة المدى التي يمكن استخدامها لضرب قواعد العدو.

وتمتلك اليابان حاليا 1400 مستودع ذخيرة في جميع أنحاء البلاد، ومن المخطط بناء 130 مستودعا جديدا بحلول العام 2032.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تبنت في شهر ديسمبر الماضي 3 وثائق رئيسية حول الدفاع والأمن وهي "استراتيجية الأمن القومي" التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية في مجال الدفاع، و"استراتيجية الدفاع الوطني" التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع، و"خطة القدرة الدفاعية" التي تحدد إجمالي نفقات الدفاع ونطاق التسلح.

وتنص "استراتيجية الأمن القومي" و"استراتيجية الدفاع الوطني" على امتلاك "القدرة على توجيه ضربة انتقامية"، وهو ما يعني ضمنا هزيمة قواعد العدو، وحتى الآن كانت هذه القدرة مضمَرة ضمنا في حق اليابان في الدفاع عن النفس ولكن لم يتم توضيحها، ويمثل هذا التغيير تحولا كبيرا في السياسة الدفاعية اليابانية.

المصدر: نوفوستي