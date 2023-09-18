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الخارجية الصينية تستدعي السفيرة الألمانية لدى بكين على خلفية تصريحات بيربوك حول شي جين بينغ

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الخارجية الصينية تستدعي السفيرة الألمانية لدى بكين على خلفية تصريحات بيربوك حول شي جين بينغ
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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استدعت الخارجية الصينية السفيرة الألمانية لدى بكين باتريشيا فلور على خلفية التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حول الرئيس شي جين بينغ .

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن هذا الاستدعاء حصل الأحد، فيما اعتبرت الخارجية الصينية تصريحات بيبروك خلال زيارتها للولايات المتحدة في الـ 14 من الشهر الجاري بأنها "استفزاز سياسي"، حيث وصفت بيربوك الرئيس شي جين بينغ بـ "الديكتاتور".

 

المصدر: نوفوستي

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