بيسكوف: شرط شولتس للمفاوضات بين روسيا وكييف يؤكد أنه لا يدرك واقع الأمر

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس حول شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يشير إلى أن ألمانيا لا تدرك واقع الأمر وجذور النزاع.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول اعتبار شولتس أن الشرط الرئيسي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد يقتصر على انسحاب القوات الروسية: "هذه ليست مطالب شولتس، بل ما يفكر به شولتس. هذه الأفكار تكاد تشير إلى أن الجانب الألماني لا يتفهم واقع الأمر" وجذور النزاع.

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المصدر: تاس