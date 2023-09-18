 
مباشر

بيسكوف: شرط شولتس للمفاوضات بين روسيا وكييف يؤكد أنه لا يدرك واقع الأمر

أخبار العالم

بيسكوف: شرط شولتس للمفاوضات بين روسيا وكييف يؤكد أنه لا يدرك واقع الأمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2ep

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس حول شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يشير إلى أن ألمانيا لا تدرك واقع الأمر وجذور النزاع.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول اعتبار شولتس أن الشرط الرئيسي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد يقتصر على انسحاب القوات الروسية: "هذه ليست مطالب شولتس، بل ما يفكر به شولتس. هذه الأفكار تكاد تشير إلى أن الجانب الألماني لا يتفهم واقع الأمر" وجذور النزاع.

إقرأ المزيد
تعليق صحفي على رفض شولتس مصافحة لافروف خلال
تعليق صحفي على رفض شولتس مصافحة لافروف خلال "G20"

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"