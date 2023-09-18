وسائل إعلام: الرئيس البرتغالي يتعرض لانتقادات بسبب فتحة الصدر لفتاة

انتقدت عدة أحزاب سياسية برتغالية تعليقات الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أثناء زيارته كندا على امرأة أثناء نزهة في تورونتو بشأن فتحة الصدر لثوب ابنتها.

نقلت ذلك صحيفة EFE، حيث كان الرئيس البرتغالي، البالغ من العمر 74 عاما، أثناء سيره في حي "برتغال الصغيرة" Little Portugal في تورنتو، قد توقف للتحدث مع امرأة وابنتها، فقال بسخرية: "البنت أجمل من الأم"، ثم تابع: "ابنتك يمكن أن تصاب بالإنفلونزا. هل رأيت فتحة صدر فستانها؟".

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تعليقا على ذلك، قال روي تافاريس، أحد مؤسسي حزب الأحرار الأخضر، لصحيفة Publico، إن هذه التصريحات لا تعكس مسؤولية رئيس الجمهورية "في الدفاع عن حق الشعب في استقلاله واحترام خيارات مواطنيه".

من جانبها أشارت ممثلة حزب "الشعب-الحيوانات-الطبيعة" إينيس دي سوزا ريال: "لا يمكننا أن ننسى أننا نعيش في عالم يظهر فيه العنف المنزلي بوضوح. وحيث غالبا ما يمكن رؤية الكلمات المنطوقة بحسن نوية على أنها تضفي الشرعية على السلوك بنوايا أخرى". كذلك أشارت إيزابيل موريرا، مؤيدة الحزب الاشتراكي، إلى أن هذه "ليست مزحة حول فتحة الصدر"، وإنما سوف "يقتلنا التحيز الجنسي".

ولم يوافق رئيس الدولة نفسه على أن تعليقه "متحيز جنسيا"، وأوضح فقط أن كلماته كانت تعني أن الجوي "بارد في الخارج".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها رئيس الجمهورية، الذي تولى منصبه عام 2016، وسط الجدل. حيث عرض ريبيلو دي سوزا، أثناء رحلة إلى منطقة برتغالية، مقعدا كي تجلس عليه امرأة، ثم سألها: "هل سيتحملك المقعد؟".

المصدر: تاس