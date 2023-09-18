رئيس الأركان الأمريكية المشتركة يستبعد تكرار الهجوم على الكابيتول

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة المنتهية ولايته الجنرال مارك ميلي، إنه غير قلق بشأن تكرار أحداث 6 يناير 2021 بعد انتخابات 2024 الرئاسية.

وفي مقابلة مع شبكة abc news، سئل ميلي: "لقد رأيت ما حدث في 6 يناير (هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول). هل أنت قلق بشأن حدوث ذلك مرة أخرى؟"، ليرد قائلا: "لا، لست متوترا بشأن ذلك. أنا لا أشعر بالتوتر بشأن الكثير من الأشياء. لقد رأيت الكثير من القتال. لذا فأنا تجاوزت ذلك في الواقع".

وأعرب عن ثقته بأن " الولايات المتحدة والديمقراطية في هذا البلد سوف تسود وسيسود حكم القانون"، مشيرا إلى أنه "تم بناء هذه المؤسسات لتكون قوية ومرنة وتتكيف مع العصر، وأنا واثق بنسبة 100٪ من أننا سنكون على ما يرام".

وأضاف: "لقد واجهت الولايات المتحدة الكثير من التحديات على مر السنين... هناك مصطلح تحدثت عنه مع الناس حول "غرور الحاضر"، حيث يعتقد الناس أن الحاضر هو دائما الأسوأ. لكنه ليس الأسوأ دائما"، لافتا إلى ما وصفه بـ"الأوقات الصعبة" التي تمر بها البلاد، بما في ذلك عدة حروب والكساد الكبير واغتيال مارتن لوثر كينغ والسناتور روبرت كينيدي.

وقال "هذا ليس أصعب وقت. أمريكا سوف تنتصر، وستخرج أقوى على الجانب الآخر، والشعب الأمريكي سيكون على ما يرام".

المصدر: abc news