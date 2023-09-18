بكين: زيارة وانغ يي لروسيا استمرار لتعزيز العلاقات الثنائية

قالت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن زيارة وزير الخارجية وانغ يي، إلى روسيا تأتي استمرارا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية.

وأضافت أن "زيارة وانغ يي، حدث مخطط له في إطار آلية التشاور الأمني ​​الاستراتيجي الروسي الصيني، وتخدم التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتأتي استمرارا لتعزيز العلاقات الثنائية".

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وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة المتعلقة بالمصالح الأمنية الاستراتيجية للبلدين.

المصدر: نوفوستي