 
مباشر

حريق يلتهم أهم معالم إندونيسيا الوطنية (فيديو)

أخبار العالم

حريق يلتهم أهم معالم إندونيسيا الوطنية (فيديو)
المتحف الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2bu

تعرض المتحف الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الذي يضم مئات الآلاف من القطع الأثرية النادرة، لخسائر لا يمكن تعوضها جراء حريق مدمر أتى على المتحف.

وقال قائد شرطة وسط جاكرتا كومار الدين: "التهمت النيران مبنى المتحف، الذي يضم قطعا أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مما أدى إلى تدمير 4 قاعات على الأقل". وبحسب قوله، فقد تم إخماد الحريق ولم تقع إصابات.

وأوضح ضابط شرطة أن "الخبراء سيقدمون لنا تقييما للأضرار، لكن الحريق دمر قاعات العرض والردهة وانهار السقف. وكان هناك الكثير من المواد القابلة للاشتعال في المتحف".

ووفقا لموقع المتحف على الإنترنت، فإنه يضم مجموعة لا تقل عن 190 ألف قطعة أثرية تاريخية، بما في ذلك الاكتشافات الأثرية ومجموعات النقود والسيراميك والتماثيل الهندوسية والبوذية والأشياء الإثنوغرافية.

ومن أندر معروضات المتحف، تمثال ديبانكارا، الذي يعتبر أقدم تمثال بوذي برونزي في إندونيسيا.

المصدر: "جاكرتا غلوب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"