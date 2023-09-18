حريق يلتهم أهم معالم إندونيسيا الوطنية (فيديو)

تعرض المتحف الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الذي يضم مئات الآلاف من القطع الأثرية النادرة، لخسائر لا يمكن تعوضها جراء حريق مدمر أتى على المتحف.

وقال قائد شرطة وسط جاكرتا كومار الدين: "التهمت النيران مبنى المتحف، الذي يضم قطعا أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مما أدى إلى تدمير 4 قاعات على الأقل". وبحسب قوله، فقد تم إخماد الحريق ولم تقع إصابات.

The National Museum of Indonesia in Central Jakarta was reported to have caught fire on Saturday (9/16) evening. The fire raged for approximately two hours. Check out the video below to learn more.#SEAToday#SEATodayNews#Indonesia#Jakarta#MuseumNasional#munas#MuseumGajahpic.twitter.com/QXrGWpnBYb — SEA Today News (@seatodaynews) September 17, 2023

وأوضح ضابط شرطة أن "الخبراء سيقدمون لنا تقييما للأضرار، لكن الحريق دمر قاعات العرض والردهة وانهار السقف. وكان هناك الكثير من المواد القابلة للاشتعال في المتحف".

NATIONAL MUSEUM OF INDONESIA IN JAKARTA CATCHES FIRE



LOOK: The National Museum of Indonesia in Jakarta caught fire on Saturday night, September 16, causing severe damage to the building.



📷ANTRATA, CTTO/WEB#PanayNewspic.twitter.com/zJJkfKqOeG — Panay News (@panaynewsdotnet) September 18, 2023

ووفقا لموقع المتحف على الإنترنت، فإنه يضم مجموعة لا تقل عن 190 ألف قطعة أثرية تاريخية، بما في ذلك الاكتشافات الأثرية ومجموعات النقود والسيراميك والتماثيل الهندوسية والبوذية والأشياء الإثنوغرافية.

ومن أندر معروضات المتحف، تمثال ديبانكارا، الذي يعتبر أقدم تمثال بوذي برونزي في إندونيسيا.

Innalillahi...

Museum Nasional Kebakaran



Semoga api cepat padam dan tidak ada korban jiwa 🙏pic.twitter.com/YXP10Ag47R — Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) September 16, 2023

المصدر: "جاكرتا غلوب"