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اصطدام طائرتين خفيفتين في نيفادا ومصرع طياريهما (فيديو)

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قتل طياران أمس الأحد إثر اصطدام طائرتين خفيفتين في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة.

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وقالت جمعية رينو للسباقات الجوية في بيان نشر على "فيسبوك": "بعد ظهر اليوم، في ختام سباق T-6 Gold، اصطدمت طائرتان عند الهبوط وتأكد وفاة الطيارين".

وفي بيان لاحق، حدد المنظمون أن الطيارين هما نيك ميسي وكريس راشينج. وأضاف البيان: "كلا الطيارين فائزين بالميدالية الذهبية في فئة T-6، قادا طائرة Six-Cat وRushing"، مشيرا إلى أنه "تم إخطار عائلاتهما، وخدمات الدعم في الموقع يتعاملون مع هذه المأساة".

المصدر: CNN

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