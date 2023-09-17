نائبة "الشيوخ المصري" تكشف سبب تطور العلاقات مع روسيا في عهد السيسي وبوتين

أكدت النائبة بمجلس الشيوخ المصري سماء سليمان تميز العلاقات مع روسيا، فأصبحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر قوة وتنسيقا مع تغيرت أولويات البلدين على الصعيدين الخارجي والداخلي.

وقالت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية في مجلس الشيوخ في تصريح لـRT إن العلاقات المصرية الروسية وعلى الرغم من أنها بدأت عام 1943، إلّا أنها شهدت تقاربا في وجهات النظر بينهما في العديد من القضايا نتيجة التغيرات التي شهدتها الدولتان خلال الفترة الأخيرة وخاصة في محيطهما الإقليمي.

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وأشارت سليمان إلى أن هذا التقارب ساعد على أن تكون روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي، وتطورت العلاقات المميزة على الصعيد الاقتصادي بين مصر وروسيا لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والتعاون الصناعي، والطاقة، والسياحة.

وكشفت لـRT أن عدد الشركات الروسية ومؤسسات الاستثمار الروسي في مصر يزيد عن 400 شركة روسية بإجمالي استثمار بلغ 7.4 مليار دولار مما ساعد علي توفير العديد من فرص العمل.

الاستثمار في مصر

وبيّنت النائبة سليمان ازدياد اهتمام الشركات الروسية بشكل ملحوظ بالاستثمار في مصر، ومرده إلى التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة، حيث قامت الشركات الروسية بتوقيع عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة. كما توجد أيضا اهتمامات في مجالات البنية التحتية والتصنيع.

"الضبعة" الكهروذرية

وأردفت قائلة: "فضّلت مصر أن تتعاون مع روسيا في مشروع محطة الضبعة الكهروذرية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات في هذه المنطقة الـ 8 مليارات دولار".

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وأضافت عضو مجلس الشيوخ: "تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين، قام البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات بروسيا في المعاملات التجارية والتي بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار دولار عام 2021. هذا فضلا عن اتخاد روسيا قرارا بتصدير القمح لمصر بالأمر المباشر".

واختتمت سليمان بأن التغير الذي شهدته العلاقات يرجع إلى عمق العلاقة بين قائدي الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى العلاقة المميزة بين الشعبين المصري والروسي، وهذا ما يفسر زيادة نسبة السياحة الروسية لمصر لما يجدونه من ترحاب من الشعب المصري.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم