مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني وإصابة 3 آخرين في هجوم شنه مجهولون

أعلن المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة فارس الإيرانية، إسماعيل قزل سفلي، مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة 3 آخرين في هجوم شنه مجهولون جنوبي البلاد.

وأشار في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إلى أن "شخصا لقى مصرعه وأصيب 3 أخرون من عناصر قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) الإيرانية إثر إطلاق نار من قبل مسلحين يركبون دراجة نارية في مدينة نور آباد"، وأضاف أن "شخصين مجهولين أطلقا النار بشكل عشوائي أثناء مرورهما على دراجة نارية صوب قوات الباسيج التي تحفظ الأمن في المدينة ولاذوا بالفرار وتجري ملاحقتهم، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

يذكر أنه في 3 يناير الماضي، لقي ضابط في الحرس الثوري الإيراني مصرعه إثر تعرضه لهجوم بالرصاص على يد مسلحين أمام منزله بالعاصمة طهران، وأفادت وكالة "إرنا" آنذاك بـ "مقتل الضابط في الحرس الثوري قاسم فتح اللهي إثر عملية إرهابية في العاصمة طهران، بعد إصابته بأربع رصاصات على يد مسلحين أمام منزله".

وقد تكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، في 6 نوفمبر 2022، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث. وأعلنت شعبة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، بوقت سابق من العام ذاته، مقتل المستشار في القوات الجوية للحرس الثوري، العقيد داود جعفري، في انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق.

المصدر: RT + نوفوستي