مستشار أوكراني سابق يحذر من كارثة وشيكة ستصيب مدنا أوكرانية كبرى

حذر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، من أن استمرار الأزمة الأوكرانية مدة أطول سيبقي العديد من المدن الأوكرانية الكبرى بدون ماء أو كهرباء.

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وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب": "يمكننا القول أن مدناً بأكملها ستبقى بدون كهرباء، وهذا يعني أنها ستبقى بدون ماء وتدفئة وكذلك بدون صرف صحي، مدن كبرى مثل دنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف وكريفوي روغ وخاركوف وكذلك كييف ولفوف، جميع هذه المدن التي تشيد فيها المباني الشاهقة، ستواجه كارثة حقيقية، لذا استعدوا".

ووفقا لسوسكين، فإن هذه التوقعات السلبية ترجع إلى القصف الذي تعرضت له محطة كاخوفكا الكهرومائية مطلع شهر يونيو الماضي والعطل الذي أصابها نتيجة لذلك، ما سيؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية لباقي المحطات.

علاوة على ذلك، أشار إلى أن أوكرانيا فقدت محطة زابوروجيه الكهروذرية الأمر الذي ستكون له عواقب سلبية على أوكرانيا خلال فصل الشتاء.

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وقد قصف الجيش الأوكراني ليلة الـ6 من يونيو الجاري، محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 أمتار في نهر كورسنك.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، نتيجة لقصف أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية، وارتفاع في منسوب نهر دنيبر. وقامت قوات كييف بقصف محطة كاخوفكا بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين.

ونتيجة لذلك غمرت مياه السد العديد من المدن والقرى المحيطة بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، وجرى إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق هي نوفاكاخوفكا وغولوبريستان و مدينة أليوشكي.

كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية من انخفاض مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي + RT