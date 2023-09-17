بالفيديو.. إجراءات أمنية مشددة من قبل مرافقة كيم وفحص دقيق لمكان جلوسه

وثقت عدسات الصحفيين مرافقو زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهم يفحصون الكراسي بدقة لاختيار الكرسي المناسب ليجلس عليه كيم خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشر الصحفي الروسي بافيل زاروبين على قناته في "تيليغرام" مقطع فيديو يظهر فحصا دقيقا للمقعد الذي سيجلس عليه كيم خلال لقائه مع بوتين.

وقال: "كانت هناك أيضا عملية خاصة كاملة لدراسة مقعد كيم جونغ أون".

وتظهر اللقطات كيف يقترب أحد الحراس من الكرسي الذي سيجلس عليه كيم ويضغط عليه بقوة، ويبدو أنه كان يحاول التحقق مما إذا كانت هناك أشياء خطيرة في المقعد، وكذلك من متانة المقعد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير وزعيم كوريا الشمالية أجريا محادثات يوم الأربعاء الماضي في الشرق الأقصى الروسي.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا في زيارة بدأت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت اليوم الأحد، قام خلالها كيم بجولة في إقليم برموريه وزار منشآت للصناعات العسكرية.

المصدر: وكالات