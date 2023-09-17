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مصرع 14 شخصا بتحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية (صور)

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مصرع 14 شخصا بتحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية (صور)
تحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية
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لقي 14 شخصا مصرعهم بتحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية قرب بلدة بارسيلوس الشمالية السياحية، وفق حاكم ولاية أمازوناس.

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وأعلن الحاكم ويلسون ليما على منصة "X" أن 12 راكبا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قتلوا في الحادث.

وأكدت تقارير إعلامية برازيلية عدم وجود ناجين، لكن المسؤولين الرسميين لم يردوا بشكل فوري على طلبات للحصول على مزيد من التفاصيل.

وذكر موقع "جي 1" الإخباري، أن 18 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة من طراز "إي أم بي -110"، المزودة بمحركين والتي تصنعها شركة "إمبرير" البرازيلية.

ووفق ما ورد، فإن الطائرة كانت متجهة من عاصمة الولاية ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة.

وأفاد موقع "يو أو أل" الإخباري، نقلا عن وزير الأمن في الولاية فينيسيوس ألميدا، بأن جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد.

مصرع 14 شخصا بتحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية (صور)
مصرع 14 شخصا بتحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية (صور)

المصدر: أ ف ب

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