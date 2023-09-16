 
مباشر

سلسلة انفجارات في خاركوف وإعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات (فيديو)

أخبار العالم

سلسلة انفجارات في خاركوف وإعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w25c

أفاد موقع "ابشيستفني نوفوستي" الإخباري الأوكراني بوقوع سلسلة من الانفجارات سمعت في مدينة ومقاطعة خاركوف، فضلا عن إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا.

وذكر "المصدر الرسمي لإخطار المواطنين" أنه بعد إعلان حالة التأهب بوقوع غارات جوية في تلك المقاطعات، وقعت انفجارات قوية في خاركوف حيث وجهت ضربات إلى أهداف العدو هناك.

كما أبلغت السلطات عن وقوع هجمات على منشآت في خاركوف إضافة إلى أن أصوات الانفجارات التي سمع دويها فوق مدينة بيلغورود كانت عبارة عن إطلاق صواريخ باتجاه خاركوف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"