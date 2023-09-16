سلسلة انفجارات في خاركوف وإعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات (فيديو)

أفاد موقع "ابشيستفني نوفوستي" الإخباري الأوكراني بوقوع سلسلة من الانفجارات سمعت في مدينة ومقاطعة خاركوف، فضلا عن إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا.

وذكر "المصدر الرسمي لإخطار المواطنين" أنه بعد إعلان حالة التأهب بوقوع غارات جوية في تلك المقاطعات، وقعت انفجارات قوية في خاركوف حيث وجهت ضربات إلى أهداف العدو هناك.

كما أبلغت السلطات عن وقوع هجمات على منشآت في خاركوف إضافة إلى أن أصوات الانفجارات التي سمع دويها فوق مدينة بيلغورود كانت عبارة عن إطلاق صواريخ باتجاه خاركوف.

المصدر: RT