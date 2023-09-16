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كيم جونغ أون يشيد بدور الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ في ضمان السلام في شمال شرق آسيا والعالم

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كيم جونغ أون يشيد بدور الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ في ضمان السلام في شمال شرق آسيا والعالم
Globallookpress
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أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يقدم مساهمة كبيرة في مجال ضمان السلام والأمن في منطقة شمال شرق آسيا وفي جميع أنحاء العالم أيضا.

وجاءت تصريحات كيم جونغ أون خلال الزيارة التي يقوم بها لفلاديفوستوك في روسيا، بحسب ما ذكره بيان صادر أذاعته إذاعة "صوت كوريا" الحكومية.

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وقال البيان: "الرفيق العزيز كيم جونغ أون يقدّر عاليا أن أفراد الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يقدمون مساهمات كبيرة من أجل ضمان السلام والأمن في شمال شرق آسيا وفي العالم بأسره، ويظهرون آيات في الروح القتالية الشجاعة والبطولة".

وذكرت الإذاعة أيضا أن الزعيم الكوري الشمالي ناقش مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قضايا التعاون والمبادلات بين القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، خطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.

كما زار خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

كما رافق الوزير شويغو، زعيم كوريا الشمالية في زيارته لمطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

المصدر: تاس + RT

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