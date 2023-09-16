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حرق تمثال بن غوريون في تل أبيب (فيديو)

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حرق تمثال بن غوريون في تل أبيب (فيديو)
ynet
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فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في حرق تمثال ديفيد بن غوريون على شاطئ في مدينة تل أبيب.

وأفاد شهود صباح اليوم السبت باحتراق تمثال بن غوريون، وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، شخصا يقف قرب التمثال حوالي الساعة 05:25 فجرا.

وفي وقت لاحق تم اعتقال رجل يعتقد أنه مشرد ويبلغ من العمر 34 عاما، للاشتباه بقيامه بحرق التمثال.

وقامت بلدية تل أبيب بإزالة التمثال المحترق من الشاطئ.

وقال رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدأي، أنه سيتم تجديد التمثال في أسرع وقت ممكن.

ورد الرئيس التنفيذي لمعهد بن غوريون للتراث، إيتان دونيتز، قائلا: "تم إحراق التمثال الشهير لبن غوريون الذي يقف على رأسه الليلة. أتمنى ألا يتحول الأمر إلى حريق متعمد".

المصدر: i24 news



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