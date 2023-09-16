حرق تمثال بن غوريون في تل أبيب (فيديو)

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في حرق تمثال ديفيد بن غوريون على شاطئ في مدينة تل أبيب.

وأفاد شهود صباح اليوم السبت باحتراق تمثال بن غوريون، وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، شخصا يقف قرب التمثال حوالي الساعة 05:25 فجرا.

זה פשע מכוער, ולכולנו כואב עליו.

כרגע, עדיין לא יודעים מי אחראי על זה, ולכן - בבקשה, אין שום טעם להפיץ שמועות ובטח שלא שנאה והאשמות בלי כיסוי. זה לא אחראי, זה טיפשי וזה מסוכן. pic.twitter.com/WdvVjPUyJT — Asaf Zamir אסף זמיר (@asafzamir) September 16, 2023

وفي وقت لاحق تم اعتقال رجل يعتقد أنه مشرد ويبلغ من العمر 34 عاما، للاشتباه بقيامه بحرق التمثال.

وقامت بلدية تل أبيب بإزالة التمثال المحترق من الشاطئ.

Ben-Gurion'un yanmış heykeli: Tel Aviv Belediyesi, heykeli Bogarshov plajından aldı. Bölgede bulunan bir polis memuruna göre kundakçı, zihinsel engelli bir kişi. pic.twitter.com/mlZAtZHHFG — Haber İsrael (@ShemaNews) September 16, 2023

وقال رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدأي، أنه سيتم تجديد التمثال في أسرع وقت ممكن.

ورد الرئيس التنفيذي لمعهد بن غوريون للتراث، إيتان دونيتز، قائلا: "تم إحراق التمثال الشهير لبن غوريون الذي يقف على رأسه الليلة. أتمنى ألا يتحول الأمر إلى حريق متعمد".

المصدر: i24 news





