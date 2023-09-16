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الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص في أحداث عنف متفرقة في نيويورك

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الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص في أحداث عنف متفرقة في نيويورك
AFP
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قالت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية إن امرأة أصيبت بالرصاص وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين أو طعنوا في أحداث عنف متفرقة في أنحاء مختلفة في المدينة.

وقالت الشرطة إنه في حادث إطلاق النار، أصيبت امرأة في العشرينات من عمرها في رجلها أثناء مشاجرة مع رجلين عند حوالي الساعة 12:40 (بالتوقيت المحلي) اليوم السبت.

وأفادت بأن رجلا تعرض للطعن في كتفه في مانهاتن عند الساعة 4:30 صباحا. وتم نقل المصاب (20 عاما) إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وتعرض رجل آخر، لإصابة في يده، خلال محاولته فض إشكال، وقالت السلطات إنه رفض الرعاية الطبية، وإن المهاجم الذي كان يحمل سكينا لاذ بالفرار.

وفي حادث منفصل في بروكلين، أصيبت امرأة بجرح في أسفل ظهرها على يد امرأة أخرى حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الجمعة. وقالت الشرطة إن الضحية، 19 عاما، تم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة، وأن المعتدية لاذت بالفرار.

المصدر: "نيويورك بوست"

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