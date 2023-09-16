طهران: دول أوروبية تحاول مع واشنطن استغلال وكالة الطاقة الذرية لأغراض سياسية رغم تعاوننا

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تصريح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة.

وقال كنعاني: "للأسف، وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي والبناء والمستمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة استغلت أجواء مجلس المحافظين لأغراضها السياسية الخاصة في محاولة لطرح مطالب إضافية وبهدف تدمير أجواء التعاون بين إيران والوكالة".

وذكر أن "إيران سبق وحذرت من مغبة هكذا استغلال سياسي، ولا سيما محاولات تسييس أجواء الوكالة"، مشددا على أن "الإجراء الأخير الذي اتخذته إيران يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية (INFCIRC 214)".

وأضاف: "تتوقع ايران أن تمتنع الدول الغربية عن سياسة استغلال المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الطاقة الذرية، وتسمح لهذه المنظمات بممارسة أنشطتها المهنية بحيادية و بعيداً عن الضغوط السياسية"، مؤكدا أن "إيران ستواصل تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة، مع تأكيد ضرورة البقاء على حيادية المنظمة".

المصدر: RT