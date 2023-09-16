خبير لـRT: إغلاق بوابة التصريف الثانية بعد فيضان أعلى الممر الأوسط لسد النهضة (صورة)

أعلن خبير الجيولوجيا عباس شراقي غلق إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية لـ"النهضة" إذ استمر فتحها منذ يناير حتى نهاية التخزين الرابع، وفتح البوابة الغربية بعض الوقت وإغلاقها أول سبتمبر.

وكشف خبير المياه والجيولوجيا شراقي في حديث لـRT، عن انتهاء التخزين الرابع في سد النهضة مع فجر يوم السبت 9 سبتمبر 2023، مشيرا إلى أنه تم تخزين حوالي 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 متر فوق مستوى سطح البحر.

إقرأ المزيد

وأضاف شراقي: "وصل إجمالي التخزين بذلك إلى حوالي 41 مليار متر مكعب، ومن ثم أغلقت إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية التي حافظت على استمرار فتحها منذ 8 يناير 2023 حتى نهاية التخزين الرابع، وفتحت البوابة الغربية بعض الوقت وأغلقتها أول سبتمبر الجاري".

وأردف قائلا: "بعد حوالي شهرين سوف تفتح إحدى بوابتي التصريف إذا فشلت التوربينات في تمرير المياه القليلة التي سوف تعبر الممر الأوسط في يناير القادم والتي تقدّر بحوالي 15 مليون متر مكعب يوميا، في فبراير 2024".

واختتم شراقي لـRT أنه تبقي أسابيع قليلة حتى نهاية موسم الأمطار الحالي وخلالها سوف يتدفق حوالي 300 مليون متر مكعب يوميا أعلى الممر الأوسط نحو السودان الذي بدأ في تخزين حصّته السنوية وقدرها 18.5 مليار متر مكعب، وبعد ذلك ما تبقى سوف يأتي إلى السد العالي في منتصف أكتوبر القادم.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم