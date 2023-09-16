كيم يدوّن كلمة في دفتر زوار فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية (فيديو)

خطّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها اليوم، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.

وزارة زعيم كوريا الشمالية خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وفي وقت سابق اليوم رافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، زعيم كوريا الشمالية في زيارته لمطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

المصدر: RT