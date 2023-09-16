أفغانستان.. "طالبان" تحتجز 18 موظفا في منظمة سويسرية

أعلنت منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية اليوم السبت، أن سلطات "طالبان" في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.

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وأوضحت المنظمة المسجلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان، ونُقلوا إلى العاصمة كابل.

وأوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من سبتمبر، ثم 15 أفغانيا.

وقالت المنظمة في بيانها: "حتى الآن لا معلومات لدينا حول طبيعة الادعاءات ضد طاقمنا، وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهن بشأن الوضع الراهن".

وأضافت: "في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو أي موظف، سنراجع أي دليل يقدم بطريقة مستقلة"، فيما لم يعلق الناطقون باسم سلطات "طالبان".

وتعمل "بعثة المساعدة الدولية" (International assistance mission (IAM في أفغانستان منذ عام 1966، وكانت حينها متخصصة في علاج العين، قبل أن توسّع خدماتها في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

ومنذ عودتها إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021، أوقفت سلطات "طالبان" عددا غير معروف من الأجانب.

وتواصل "طالبان" فرض قوانين تتماشى مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، فقد عمدت على سبيل المثال إلى منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة.

وخلال عامين، أغلقت في أفغانستان المدارس الثانوية ثم الجامعات أمام النساء، وحظر عليهن ارتياد الحدائق والصالات الرياضية.

المصدر: أ ف ب