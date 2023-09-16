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كيم يتعرّف على طائرة الركاب الروسية Tu-214

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كيم يتعرّف على طائرة الركاب الروسية Tu-214
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تعرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على طائرة الركاب الروسية بعيدة المدى Tu-214 في مطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

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واطلع كيم على قدرات الطائرة وخصائص أدائها وموثوقيتها.

وطائرة Tu-214 مصممة لنقل الركاب ومجهزة بمحركات حديثة وعالية الكفاءة.

ورافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارته لمطار "كنفيتشي"، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي

 

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