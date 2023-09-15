شاهد.. فيديو للحظة ركن سيارة زعيم كوريا الشمالية في قطاره المصفح يثير تفاعلا كبيرا

أظهر مقطع فيديو يظهر ركن سيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قطاره المصفح، تفاعلا بين المتابعين مع انتهاء زيارته الرسمية لروسيا حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وصل إلى روسيا قبل أيام قليلة على متن قطاره المصفح برفقة وفد يضم مسؤولين حزبيين وحكوميين وعسكريين كبارا.

وذكر المكتب الصحافي للكرملين يوم الاثنين الماضي أن كيم جونغ أون سيزور روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

وناقش زعيما البلدين قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.

المصدر: RT