التحام Soyuz MS-24 بالمحطة الدولية وعلى متنها 3 رواد فضاء وشحنة وزنها 120 كيلوغراما

التحمت مركبة Soyuz MS-24 الروسية مع وحدة "راسفيت" (МИМ-1) وهي الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بعد أن انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية حاملة على متنها دفعة من رواد الفضاء.

وتم ذلك خلال بث مباشر أجرته وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، وظهر قائد طاقم رواد الفضاء في "وكالة الفضاء الروسية" أوليغ كونونينكو، الذي سيغدو رابع مراسل خاص لوكالة "تاس" في المدار الفضائي، بالإضافة إلى رائد الفضاء نيكولاي تشوب، ورائدة فضاء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لوريل أوهارا.

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ومن المقرر أن تعود أوهارا إلى الأرض في ربيع عام 2024 على متن مركبة مركبة Soyuz MS-24 الروسية، بينما ستستمر مهمة كونونينكو وتشوب على المحطة الدولية حتى سبتمبر 2024، وبعد ذلك سيرجعان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25.

كما أن من المفترض في إطار الرحلة الاستكشافية السنوية أن يصبح كونونينكو أول شخص يقضي أكثر من 1000 يوم في الفضاء.

وبالإضافة إلى رواد الفضاء، قامت المركبة بتسليم حوالي 120 كيلوغراما من الحمولة إلى المحطة، ومن ضمنها معدات التصوير والفيديو والوثائق الموجودة على متنها وحصص الإعاشة والممتلكات الشخصية لرواد الفضاء ومعدات التجارب العلمية.

وفي المجمل، من المقرر إجراء 70 تجربة و4 عمليات سير في الفضاء المفتوح خلال الرحلة وفقا للبرنامج الروسي.

المصدر: تاس