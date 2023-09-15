 
مباشر

واشنطن تعتزم توسيع نطاق العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها مع روسيا

أخبار العالم

واشنطن تعتزم توسيع نطاق العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها مع روسيا
AP Susan Walsh
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1z6

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم توسيع رقعة العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي له يوم الجمعة: "سنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية حول التعاون العسكري مع إيران: نحن بلدان مستقلان
الخارجية الروسية حول التعاون العسكري مع إيران: نحن بلدان مستقلان

وأضاف ساليفان أن توسيع قوائم العقوبات الخاصة بإيران سيحدث في وقت قريب.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا كانت قد اتهمت إيران بتوريد طائرات مسيرة لروسيا، الأمر الذي نفاه الجانبان الروسي والإيراني.

وأكدت روسيا أكثر من مرة أن تعاونها العسكري التقني مع دول أخرى يجري بالتوافق مع القانون الدولي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"