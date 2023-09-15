مراسل RT: ثلاث غارات شرق غزة تستهدف مراصد ونقاط تتبع للمقاومة

أفاد مراسل RT مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بثلاث غارات شرق غزة، مراصد ونقاط تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع، على نقطة عسكرية تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة خلال المظاهرات التي وقعت بالقرب من السياج الأمني مع القطاع".

وأضاف البيان: "يذكر أنه خلال المظاهرة تم تفعيل عبوات ناسفة والقاء قنابل يدوية نحو قوات جيش الدفاع دون وقوع إصابات.. وانتشرت القوات ميدانيا للتعامل مع الوضع وقامت باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات".

وشيع الفلسطينيون في غزة جثامين 5 شبان قضوا جراء انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود الشرقية للقطاع.

ونددت الفصائل الفلسطينية بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتوعدت بمواصلة العمل على استعادة الحقوق المسلوبة.

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق، بإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين نتيجة انفجار جسم مشبوه خلال المواجهات، دون تحديد ماهية هذا الجسم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عددا من المصابين في حالة حرجة، ما ينذر بوقوع مزيد من الشهداء، نقلوا على مجمع الشفاء الطبي.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في وقت سابق، قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي، أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن مئات الشبان تظاهروا قرب السياج الحدودي الفاصل "نصرة للأسرى الفلسطينيين ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية في السجون والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتنديدا بالحصار المفروض على القطاع".

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المصدر: RT