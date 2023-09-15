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المكسيك.. العثور على 350 مهاجرا يعانون من الجفاف في شاحنة (فيديو)

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المكسيك.. العثور على 350 مهاجرا يعانون من الجفاف في شاحنة (فيديو)
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أعلنت السلطات المكسيكية العثور على مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية مصابين بالجفاف، كانوا في شاحنة جنوب شرق البلاد.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك (INM)، فإنه تم العثور على المهاجرين بعد أن أوقفت السلطات سائق المقطورة عند نقطة تحصيل الرسوم بين مدينتي قرطبة وكواتزاكوالكوس في ولاية فيراكروز الشرقية.

اكتشف جهاز مزود بأشعة غاما وجود أشخاص داخل الحاوية وسمعت السلطات صراخا وطرقا على الجزء الخلفي من الشاحنة.

وقال المعهد الوطني للهجرة إنه عندما فتح الشرطة الباب، عثرت على 350 مهاجرا، بينهم رجال ونساء وأطفال. وكانت الغالبية العظمى من المهاجرين (340 منهم) من غواتيمالا بينما كان ستة من الإكوادور، وثلاثة من هندوراس وواحد من السلفادور.

المصدر: abc news

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