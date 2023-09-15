ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في سيارة وسط إسرائيل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة أشخاص بعد ضبط عبوة ناسفة في سيارة بالقرب من مدينة الرملة وسط إسرائيل، كما أغلقت الشرطة الشارع من الاتجاهين.

يقوم جهاز الأمن بالتحقيق بمشاركة الشاباك فيما إذا كانت هناك صلة بين الحادث الأمني ​​المشتبه به والذي تم فيه إغلاق الطريق السريع 431 قرب مدينة الرملة وبين، والعبوة الناسفة التي انفجرت في وقت سابق اليوم في منتزه "اليركون" في تل أبيب.

وقال سائقون آخرون علقوا في حركة المرور إن الشرطة أبعدتهم عن مكان الحادث، وأمرتهم بالقيادة عكس اتجاه حركة السير خارج الطريق السريع 431.

وتقوم قوات الشرطة بتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة، وهناك عمليات واسعة النطاق واختناقات مرورية في المنطقة.

وتجري هذه الأحداث في وقت تكون فيه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث ينتشر 5000 من ضباط الشرطة وحراس الأمن والمتطوعين في جميع أنحاء إسرائيل تحسبا لهجمات وعمليات مسلحة، في القدس والضفة الغربية وبهدف أن تكون الشرطة مستعدة مسبقا للرد السريع على أي سيناريو وإحباط أي محاولة لهجوم.

المصدر: i24 news