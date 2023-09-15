نجل الرئيس الأمريكي وعائلته في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية! (صور)

اصطف هانتر بايدن وزوجته وابنه في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية من مطعم جديد قرب منزله، قبل ساعات من توجيه المدعين 3 تهم له تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاما.

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وانتظر نجل الرئيس الأمريكي حوالي 30 دقيقة صحبة زوجته ميليسا كوهين وابنه بو، للحصول على شريحة مجانية من بيتزا الجبن التي يقدمها مطعم "Irv’s Burgers وPrince Street Pizza"، الذي تم افتتاحه يوم الأربعاء قرب منزله في ماليبو، بكاليفورنيا.

وبعد فترة وجيزة من حصوله على مكافأته اللذيذة، أوقف شخص مجهول هانتر لإجراء محادثة قصيرة قبل أن يعود إلى سيارة دفع رباعي سوداء، محاطا بعناصر الخدمة السرية الخاصة به.

ولاحقا، وجهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم لهانتر، تتعلق اثنتان منها بتقديمه معلومات كاذبة أثناء شرائه مسدس "كولت"، حيث نفى تعاطيه المخدرات عندما اشترى المسدس. أما التهمة الثالثة فهي متعلقة بحيازته للسلاح في الفترة التي كان يتعاطي المخدرات خلالها.

وقد يواجه هانتر بايدن في حال إدانته عقوبة سجن تصل إلى 25 عاما، وغرامة مالية تصل إلى 750 ألف دولار.

يذكر أن هانتر بايدن أصبح أول نجل لرئيس أمريكي في التاريخ، يواجه تهما جنائية، حيث يواجه نجل بايدن تهم التهرب الضريبي إضافة إلى الاتهام بحيازة الأسلحة بشكل مخالف للقانون.

المصدر: نيويورك بوست