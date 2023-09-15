انفجار عربة قطار محملة بحمض البيركلوريك في الولايات المتحدة (فيديو)

انفجرت عربة قطار محملة بحمض البيركلوريك في ولاية نبراسكا بمنطقة السهول العظمى والغرب الأوسط في الولايات المتحدة.

ووقع الحادث على خطوط السكك الحديدية التابعة لشركة "يونيون باسيفيك" في مدينة نورث بلات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

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وأوضحت المصادر أن سبب الانفجار لا يزال مجهولا، ولم يصب أحد بأذى ولم تخرج عربة واحدة عن مسارها.

🚨#BREAKING: A Four Mile Evacuation has been Ordered after a Railcar carrying toxic chemicals explodes Unleashing Hazardous Toxic Smoke



📌#Northplatte | #Nebraska



Currently Numerous Authorities and hazmat crews are one the scene of the Union Pacific Railroad tracks in North… pic.twitter.com/dHbcGkY6n6 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 14, 2023

المصدر: RT