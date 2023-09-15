مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية (فيديو وصور)

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مجمّع "سوخوي" لصناعة الطائرات الحربية والمدنية في مدينة كومسومولسك على الآمور في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

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ورافق كيم، وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في جولة بمصنع مقاتلات "سو-35"، وطائرات "سوبرجيت-100" المدنية.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء الروسي: "يواصل رئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون زيارته الرسمية إلى روسيا حيث وصل إلى مدينة كومسومولسك على الآمور، وكان في استقباله حاكم إقليم خاباروفسك ميخائيل ديغتياريوف".

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واطلع كيم على المركز الهندسي ومجمعي "غاغارين" و"ياكوفليف" للطائرات .

وجاء في البيان: "تفقد كيم ومانتوروف مراحل تجميع مقاتلات "سو-35"، و"سو-57" من الجيل الخامس، وطائرات "سوبرجيت-100" المدنية.

وفي ختام الزيارة، أجرت مقاتلة "سو-35" طلعة عادية رحبت فيها بالضيف كيم.

المصدر: نوفوستي