رئيس جمهورية صربسكا يزور روسيا أوائل نوفمبر

أعلن رئيس مكتب تمثيل جمهورية صرب البوسنة والهرسك لدى موسكو، دوسكو بيروفيتش، أن رئيس الجمهورية ميلوراد دوديك، سيقوم بزيارة روسيا في نوفمبر من هذا العام.

وقال بيروفيتش لصحيفة "إزفستيا": "ستتم الزيارة في بداية نوفمبر من هذا العام. وبعد ذلك سيصل نوابنا، وسيكون ذلك في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك (صربسكا) في مقابلة صحافية، إنه يود عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية عام 2023، كما أعلن دوديك أنه سيتوجه إلى الصين في "أكتوبر أو نوفمبر" للقاء الرئيس شي جين بينغ.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنانه لرئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، على الموقف المحايد للجمهورية إزاء أزمة أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن الآلاف من تلاميذ المدارس يدرسون في جمهورية صرب البوسنة والهرسك اللغة الروسية التي يتم الاهتمام بها وبالثقافة الروسية على المستوى الرسمي.

المصدر: RT