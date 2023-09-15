سلاح الجو الاسرائيلي يختتم مناورة عسكرية مع سلاح الجو اليوناني تتضمن مهاجمة أهداف في العمق (فيديو)

اختتم سلاح الجو في الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس، مناورة عسكرية مع سلاح الجو في الجيش اليوناني، تضمنت "مهاجمة أهداف في عمق العدو والتزود بالوقود في الجو واستخدام الذخيرة الحية".



هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بخصوص التدريب الجوي قال فيه: "خلال التمرين، أقلعت عشرات الطائرات وحلقت لعدة ساعات لمسافة آلاف الكيلومترات، من إسرائيل إلى أعماق الأراضي اليونانية وبالعكس، وفي الأراضي اليونانية، وتدربت الطائرات المقاتلة على التحليق على ارتفاعات منخفضة وإسقاط ذخائر حية في مناطق محددة من الأراضي اليونانية".

وأضاف البيان: "تم تنفيذ الرحلة في ظل ظروف جوية صعبة بشكل خاص، وكانت إصابة الذخائر دقيقة وتم تدمير جميع الأهداف، ويتم تنفيذ الرحلات الجوية العميقة الطويلة المدى بالتعاون من جناح إلى جناح مع القوات الجوية اليونانية مع التعلم المتبادل وتبادل المعرفة التشغيلية".

وأردف: "ويأتي التمرين ضمن سلسلة من التدريبات والنماذج التي نفذتها القوات الجوية العام الماضي والغرض منها تحسين الكفاءة التشغيلية والذهنية للرحلات بعيدة المدى والتزود بالوقود والهجوم العميق وتحقيق التفوق الجوي، كما سيتم إجراء تدريبات إضافية من هذا النوع في وقت لاحق من هذا العام".

المصدر: RT