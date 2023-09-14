الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأسترالية لدى طهران

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة الأسترالية لدى طهران، على خلفية تصريحات وزيرة خارجية أستراليا بخصوص "حماية حقوق الشعب الإيراني وحقوق الانسان".

وأفادت وكالة "فارس" بأنه إثر تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية (بيني وونغ) التدخلية في شؤون إيران تحت غطاء "حماية حقوق الشعب الإيراني وحقوق الانسان" والإعلان عن حزمة جديدة من الحظر التي وضعتها أستراليا وطالت عددا من المسؤولين والرعايا الإيرانيين، قام رئيس الدائرة الرابعة لشؤون آسيا وأوقيانيا في الخارجية الإيرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران، وأبلغه احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا السلوك.

وحسب "فارس"، فقد أوضح الدبلوماسي الأسترالي أن سياسة بلاده المبدئية تؤكد على التعاون مع إيران، مشيرا إلى أنه سيبلغ كانبرا موقف الخارجية الإيرانية هذا فورا.

المصدر: "فارس"