"لأسباب خارجة عن الإرداة".. الصليب الأحمر الألماني يلغي إيصال مساعدات للمغرب

أعلن الصليب الأحمر الألماني إلغاء خطة إيصال مساعدات للمغرب بعد الزلزال المدمر، مشيرا إلى أنه لأسباب خارجة عن الإرداة "حالت قواعد ولوائح جديدة دون إقلاع الطائرة المخصصة اليوم".

وقال الصليب الأحمر الألماني في بيان له، اليوم الخميس: "لأسباب خارجة عن إرادتنا... فإن قواعد ولوائح جديدة تم الإعلان عنها في فترة قصيرة جعلت من المستحيل إقلاع الطائرة اليوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وأضاف: "نأسف بشدة لهذه التطورات لأن الناس على الأرض بحاجة ماسة إلى المساعدة".

هذا وقد ضرب المغرب زلزال قوي الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، معظمهم في قرى نائية في جبال الأطلس الكبير، وتشريد أعداد كبيرة من الناس.

إلى ذلك لم تقبل المملكة عروض المساعدة من دول عدة من بينها فرنسا وألمانيا، وسمحت لعدد قليل من فرق الإنقاذ بالدخول.

كما كان مقرّرا أن تغادر الرحلة الألمانية إلى المغرب من مطار لايبزيغ اليوم الخميس، بحسب الصليب الأحمر الألماني الذي أكّد العمل "بأقصى سرعة" من أجل "معالجة التأخير".

ولهذا الغرض، أطلقت جمعيات الصليب الأحمر يوم الثلاثاء الماضي نداء لجمع 100 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة.

المصدر: أ ف ب