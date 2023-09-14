الكرملين يعرب عن قلق موسكو إزاء استمرار التوتر بين باكو ويريفان

أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق موسكو لاستمرار التوتر بين باكو ويريفان، وتفاقمه في بعض المناطق.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نحن قلقون من استمرار التوتر واحتمال تصاعده في بعض المناطق".

وأكد أن روسيا تمثل ضامنا ثابتا للأمن، وأن الاتصالات بين باكو ويريفان مستمرة.

وتابع: "ندعو الطرفين إلى ضبط النفس والعمل في إطار روح الوثائق الثلاثية التي تم توقيعها منذ عامين مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة التي ظهرت منذ ذلك الحين".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية التوتر الجديد بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ وتبادل الاتهامات بالتصعيد والتحضير لعمل عسكري.

المصدر: نوفوستي