أول تعليق للمستكشف الأمريكي الذي علق داخل كهف تركي

قال باحث أمريكي أمضى 11 يوما عالقا في كهف تركي إنه كان يعتقد أنه سيموت هناك قبل أن تتمكن عملية إنقاذ دولية معقدة من إخراجه.

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وبدا مارك ديكي (40 عاما) هادئا أثناء حديثه للصحفيين اليوم الخميس، في مستشفى في مرسين بجنوب تركيا حيث يتعافى من محنته.

وبسؤاله عما إذا كان قد فقد الأمل عندما كان محاصرا على عمق ألف متر تحت الأرض، رد ديكي قائلا: "لا.. لكن هناك فرق بين التعرف بدقة على المخاطر الآنية التي تواجهك والاستسلام. أنت لا تدع الأمور تصبح ميؤوس منها، لكني أدركت حقيقة أنني أموت".

وأصيب ديكي بنزيف في المعدة في الثاني من سبتمبر أثناء رسم خريطة لكهف موركا في جبال طوروس بجنوب تركيا. وتقيأ الباحث الأمريكي دما وفقد كميات كبيرة منه وسوائل أخرى عندما أخرجه المنقذون إلى السطح يوم الثلاثاء.

ولا يزال سبب حالته، التي جعلته ضعيفا جدا لدرجة أنه لم يستطع الخروج من الكهف بمفرده، غير واضح.

وشكر مستكشف الكهوف الخبير الحكومة التركية على تصرفها "بسرعة وحسم" لإيصال الإمدادات الطبية اللازمة له للاستمرار أسفل الكهف.

كما أشاد بالجهود الدولية لإنقاذه، حيث قامت فرق من تركيا والعديد من الدول الأوروبية بعملية صعبة تضمنت سحبه إلى أعلى الأقسام العمودية شديدة الانحدار في الكهف، والتنقل عبر الطين والمياه الباردة في الأقسام الأفقية.

المصدر: أ ب