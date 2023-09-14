فنزويلا تأمل إرسال رائد فضاء إلى القمر ضمن البعثة الصينية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال زيارته الحالية إلى الصين أن رائد فضاء فنزويلي سيكون "عاجلا أم آجلا" ضمن البعثة الصينية إلى القمر.

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وصرح مادورو خلال زيارته الرسمية الحالية إلى الصين، تأمل السلطات الفنزويلية في إرسال رائد فضاء إلى القمر مستقبلا ضمن البعثة الصينية.

وقال: "عاجلا أم آجلا، سيكون وصول أول رائد فضاء فنزويلي إلى القمر على متن مركبة فضائية صينية رمزا للتعاون العلمي والتكنولوجي والصناعي والفضائي بين البلدين".

وأضاف: "سيأتي الشباب الفنزويلي قريبا جدا، للدراسة كرواد فضاء في مدارس الصين ".

ويذكر أن الصين وفنزويلا أبرمتا أكثر من 30 اتفاقية خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الصينية الفنزويلية المشتركة العليا، التي حضرمراسم اختتامها الرئيس نيكولاس مادورو.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والجيولوجيا والرعاية الصحية والتعدين وبناء المساكن والطاقة والاتصالات بين البلدين.

المصدر: تاس