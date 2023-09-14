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وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الأرمني عدم جواز تواجد قوات أجنبية في جنوب القوقاز

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وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الأرمني عدم جواز تواجد قوات أجنبية في جنوب القوقاز
AFP
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، محادثة هاتفية مع نظيره الأرمني، أرارات ميرزويان، أكد خلالها عدم جواز وجود قوات أجنبية في جنوب القوقاز.

وتعليقا على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وأرمينيا، وصف عبد اللهيان وجود القوات الأجنبية بأنه "السبب في تعقيد الوضع في المنطقة".

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وأكد وزير الخارجية الإيراني أيضا أن الخلافات بين دول جنوب القوقاز يجب أن تحل في إطار صيغة "ثلاثة زائد ثلاثة"، والتي تعني مشاركة أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وإيران وروسيا وتركيا.

وانطلقت الاثنين الماضي تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية-الأرمنية المشتركة والتي ستستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على المناورات، بالقول إن خطط السلطات الأرمنية لإجراء تدريبات أرمنية أمريكية تثير القلق، خاصة في الوضع الحالي، مؤكدا أن روسيا تواصل أداء مهامها كضامن أمني، كما تواصل موسكو العمل المستمر والبناء مع كل من يريفان وباكو.

المصدر: تاس

 

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