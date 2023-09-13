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الخارجية الأمريكية توافق على بيع مقاتلات "إف-35" لكوريا الجنوبية بـ5 مليارات دولار

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الخارجية الأمريكية توافق على بيع مقاتلات
AP
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أعلنت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاغون بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 25 مقاتلة من طراز "إف-35" لكوريا الجنوبية مقابل حوالي 5 مليارات دولار.

وقالت الوكالة في بيانها: "وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل لطائرات "إف-35" والمعدات ذات الصلة لكوريا الجنوبية بمبلغ يصل إلى 5.06 مليار دولار تقريبا".

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وأشار البنتاغون إلى أن كوريا الجنوبية طلبت حوالي 25 طائرة مقاتلة بالإضافة إلى محركات ومعدات إلكترونية وخدمات دعم فني.

واعتبرت الوزارة أن الصفقة المعتمدة لن تغير التوازن الأساسي للقوات العسكرية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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