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بيرو.. عمل جراحي إسعافي ينقذ طفلا ابتلع 8 إبر حقن أثناء لهوه بها

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بيرو.. عمل جراحي إسعافي ينقذ طفلا ابتلع 8 إبر حقن أثناء لهوه بها
Globallookpress
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تمكن أطباء في شمال شرق بيرو من إنقاذ حياة طفل عمره عامين بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلهو بها، ليتم على إثر ذلك شق بطن الطفل في عمل جراحي إسعافي بعد الاشتباه بوجود قطع معدنية فيه.

وقال الطبيب إفراين سالاسار إنه "عندما كنّا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبرا".

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من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

يشار إلى أن الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يعيش في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومترا من العاصمة ليما.

وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك". وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة.

المصدر: رويترز

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