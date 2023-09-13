البرازيل قد تعيد النظر بموضوع انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير العدل والأمن العام البرازيلي فلافيو دينو أن بلاده قد تعيد النظر في مشاركتها في المحكمة الجنائية الدولية وقد تسحب توقيعها من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.

وقال دينو في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "المحكمة الجنائية الدولية تم دمجها بالمنظومة القانونية البرازيلية، ومع ذلك الكثير من الدول، بما فيها تلك الأكثر نفوذا، لم تقم بذلك".

إقرأ المزيد

وتابع: "وهذا يفترض أنه في لحظة معينة قد تعيد الدبلوماسية البرازيلية النظر في قرار الانضمام إلى الاتفاقية، لأنه لا يوجد أي تكافؤ في ما يخص تطبيق هذه الأداة في مختلف الدول".

وأوضح الوزير أن هذا ما كان يقصده الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عندما تحدث عن الشكوك بشأن استمرار عضوية البرازيل في المحكمة.

وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة والصين وروسيا لا تعتبر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: تاس