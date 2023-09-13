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السفارة الأمريكية لدى جورجيا تنفي صحة التقارير بشأن إقامة قاعدة عسكرية في البلاد

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السفارة الأمريكية لدى جورجيا تنفي صحة التقارير بشأن إقامة قاعدة عسكرية في البلاد
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نفت السفارة الأمريكية في تبيليسي صحة التقارير حول نية واشنطن إقامة قاعدة عسكرية في جورجيا.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن "العلاقات الأمريكية الجورجية في مجال الدفاع كانت ولا تزال مبنية على تعزيز القدرة على العمليات المشتركة ودعم قدرة جورجيا على التصدي لاستمرار العدوان وحماية أراضيها السيادية، ما يساعد جورجيا في أن تكون أكثر استعدادا لعضوية الناتو".

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وأضاف البيان: "للتوضيح بشأن التقارير الإعلامية الأخيرة، نؤكد أن الولايات المتحدة لم تعرض إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا".

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اقترح بدء المفاوضات حول إقامة قاعدة عسكرية أمريكية خلال زيارته لجورجيا.

المصدر: RT

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